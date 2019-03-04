الامارات | مبادرة «الشفاء السريع» تُواصل نشر البهجة

شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «الشفاء السريع» تُواصل نشر البهجة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زارت مبادرة «الشفاء السريع» من عالم فيراري أبوظبي، محطتها الأولى لهذا العام في مركز المشرف التخصصي للأطفال في مدينة أبوظبي.
ونشرت المبادرة الفرح بين مرضى العيادة الخارجية للصغار، وكانت شخصيتا عالم فيراري أبوظبي المحبوبتان، «بيترو» و«بينو»، حاضرتين برفقة فريق عمل المدينة الترفيهية، وأمضيتا الصباح مع الأطفال في أجواء مليئة بالمرح.
وتسعى «الشفاء السريع»، التي تأتي بالشراكة مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، منذ انطلاقها في مايو 2018، إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال المرضى في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لـ«صحة» في أبوظبي.
وشهدت المبادرة زيارة شخصيات المدينة الترفيهية لكل من مدينة الشيخ خليفة الصحية، ومستشفى العين، ومستشفى المفرق، ومستشفى الظفرة في مدينة زايد.
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