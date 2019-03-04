الامارات | أنغام «وصلة» في ضيافة حديقة البرج 5 أبريل

شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام «وصلة» في ضيافة حديقة البرج 5 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق فعاليات مهرجان وصلة في الخامس من أبريل المقبل، وسط الأجواء المفتوحة في حديقة البرج، ضمن داون تاون دبي.

وحسب منظمي «وصلة»، مهرجان الموسيقى العربية البديلة، الذي ينظم بالتعاون مع «لايف نيشن إنترتينمنت»، ستضم الدورة المقبلة نخبةً من رواد مشهد الموسيقى البديلة في المنطقة، وهم «كايروكي» و«مسار إجباري» من مصر، و«مشروع ليلى» من لبنان، بالإضافة إلى «السبعة وأربعين» من فلسطين والأردن، و«المربع» من الأردن. وللعام الثالث على التوالي، يقدم مهرجان وصلة نخبةً من ألمع الأسماء والمواهب في عالم الموسيقى البديلة، التي انتقيت من المشهد الموسيقي الغني والمتجدد دائماً في المنطقة، لتجتمع في دبي. وقال الشريك المؤسس ومدير المشروع لدى مهرجان وصلة، عمرو رمضان: إن «فلسفة المهرجان تقوم على إرساء صلة بين مواهب الموسيقى العربية البديلة والمجتمعات العربية، سواء في دبي أو في مختلف أنحاء الشرق الأوسط»، وأضاف «ستشهد نسخة العام الجاري توسيع آفاق المهرجان، لتعكس بالصورة الأمثل روعة الموسيقى العربية البديلة، وثقافة وفنون المنطقة أمام العالم بأسره، وقد نجحنا في توسيع نطاق الفعالية بغرض تلبية أذواق وتطلعات شريحة أكبر وأكثر تنوعاً من الجماهير، جنباً إلى جنب مع الاستفادة من قوة الموسيقى في نشر الرسائل الإيجابية والاحتفاء بالإبداع».