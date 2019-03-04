الامارات | مؤسسات ثقافية مغربية تحتفي بخالد الظنحاني

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسات ثقافية مغربية تحتفي بخالد الظنحاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّجت مؤسسات ثقافية في المملكة المغربية، رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، المبدع الإماراتي خالد الظنحاني، سفيراً للتسامح الدولي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان الوطني للشباب المبدع، الذي نظمه منتدى الفن والإبداع المغربي بمدينة مكناس.

ويأتي التكريم الذي حظي به الظنحاني من قبل منتدى الفن والإبداع، ومنظمة «الأليسكو»، والجمعية المغربية للثقافة والإبداع، تقديراً للإسهامات التي يبذلها على الساحة الثقافية في الوطن العربي، ونشره قيم التسامح التي تتوافق مع عام التسامح في الإمارات. من جانبه، أكد رئيس منتدى الفن والإبداع المغربي، إبراهيم زهيري، أن دولة الإمارات تلعب دوراً كبيراً في تعزيز التسامح والتعايش بين شعوب العالم من خلال ما تقدمه من مبادرات ثقافية ومعرفية وإنسانية، جعلتها تضطلع بمهمة بناء نموذج تنموي عربي إسلامي مشرّف، مشيداً بجهود رئيس جمعية الفجيرة الثقافية، خالد الظنحاني، في نشر قيم التسامح والفكر النير، اللذين تنتهجهما دولة الإمارات، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الثقافية بين المغرب والإمارات.