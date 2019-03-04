دراسة أمريكية : الوجبات السريعة تحتوي على سعرات حرارية أعلى مقارنة بالماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ
توصلت دراسة أمريكية جديدة، أجرتها أستاذ الصحة العامة والتأهيل في جامعة واشنطن بالولايات المتحدة ميجان مكروري، إلى أن أحجام شطائر الوجبات السريعة ارتفعت بشكل كبير خلال العقود الثلاثة الماضية، في أشهر مطاعم الوجبات السريعة في الولايات المتحدة، لذلك ارتفعت كمية السعرات الحرارية والصوديوم والأملاح بصورة كبيرة.
وتشير بيانات الدراسة إلى ارتفاع السعرات الحرارية في مقبلات وحلويات الوجبات السريعة، بأكثر من أربعة أضعاف بين عامي 1986 – 2016، كما وجد أن عشاق الوجبات السريعة تناولوا كميات إضافية من الحلويات والسعرات الحرارية بزيادة بلغت 62 سعر حراري في كل عقد، في حين زادت السعرات الحرارية للمقبلات بنسبة بلغت 30% في كل عقد.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات الصوديوم المستهلكة بحوالي 4.6% من القيمة اليومية الموصى بها لكل المقبلات كل عقد.
وشدد الباحثون على أن زيادة أحجام الوجبات السريعة كانت مسؤولة بصورة مباشرة عن زيادة السعرات الحرارية المتناولة .
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