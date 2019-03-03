مع سيطرة الجنس الناعم مؤخرًا على العديد من مجالات العمل المختلفة، التي لم تعد تقتصر على الرجال فقط، حتى أصبح العديد منهن تؤدي مهام عملها لساعات متأخرة من اليوم، أو ما يُدعى بالـ"شيفت المسائي".
الأمر الذي كان يُعتقد إنه قد يؤثر على روتين يومها، أو ساعات نومها فقط، إلا أن اليوم أصبح يؤثر على حياتها الصحية أيضًا.
ومؤخرًا نشرت دورية "Human Reproduction" لأوقات متأخرة من الليل يزيد من احتمالية الانقطاع المبكر للدورة الشهرية بنسبة 9%.
وبحسب ما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني، تتبع مجموعة من الباحثين، من جامعة دالهاوسي، في كندا، أكثر من 80 ألف ممرضة عملن في ساعات الليل على مدى 22 عامًا، ليتوصلوا في النهاية، لتعرض تلك النماذج لخطر انقطاع الطمث المُبكر.
وأوضحت الدراسة، إلى أن البقاء في العمل لساعات طويلة من الليل، وعدم انتظام النوم، يؤدي إلى التقليل من هرمون الميلاتونين، المهم للتبويض، فضلًا عن تعطيل هرمون الإستروجين، بسبب الإرهاق، مما يصل بالسيدات لسن اليأس مُبكرًا.
وقال الدكتور ديفيد ستوك، الذي قائد الدراسة: "أن هناك ارتباط وثيق بين انقطاع الدورة الشهرية، والعمل بالساعات الليلية".
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: عمل الفتيات بالـ"شيفت المسائي" يزيد احتمالية انقطاع الطمث مبكرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.