عقب الفوز الأول في البطولة الإفريقية.. كيف تستغلين فرحة زوجك الزملكاوي؟

استطاع نادي الزمالك خطف ثلاث نقاط مهمة، من نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضه ووسط جماهيره، بهدف نظيف، والذي بعد الفوز الأول للزمالك في دور المجموعات من البطولة الإفريقية، ليرتفع رصيده إلى 5 نقاط.

فبعد أن كانت زوجات مشجعي الزمالك يواجهن أزمة، بسبب هزائم وتعادل الفريق الأبيض، السابقة بمباريات واحدة تلو الأخرى، ما يؤثر على نفسية الزوج ويتسبب في خلافات أسرية دائمة، إلا أن اليوم قد يعد فرصة ثمينة لقضاء لحظات رومانسية مع زوجك الزملكاوي، عقب فوز ناديه المفضل، بل واستغلال سعادته من أجل قضاء حاجتك.

"هن" يقدم عدة نصائح لاستغلال فرحة زوجك بانتصار اليوم.

- حدثيه هاتفيًا، لتهنئته، واخبريه بإنك سعيدة لهذا الحدث، فسعادة زوجك من سعادتك أيضًا.

- أرسلي له رسالة بإنك تنتظريه الليلة، من أجل تناول عشاء رومانسي، بمفردكما في المنزل.

- ارتدي له الملابس المثيرة التي يُفضلها.

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- استقبليه بابتسامة هادئة، وعناق طويل، وهنأيه بالفوز.

- حضري له عشاء رومانسي وقدمي له أشهى المأكولات التي يُفضلها.

- اشعلي له اضواء خافتة، ودعيه للرقص لتهيئة الأجواء أولًا.

- تجنبي الحديث في المواضيع التي قد تُشعل الخلافات بينكما.

- اطلبي منه مبلغ من المال، أو هدية بحاجة لها، لتستغلي تلك اللحظة الرائعة.

- اعرضي عليه خططتك كالعزومات، والتنزه، والتسوق، بل مزيد من مصروفك الشخصي واطلبي منه الموافقة عليها، فتلك لحظتك المناسبة.

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