في شهر المرأة.. 3 إنجازات رياضية لبطلات مصريات "يرفعوا الراس"

أحداث ومطالب سياسية ناضلت النساء من أجلها عبر التاريخ، واحتفالات مصرية وعالمية توَّجت نضالهن وإنجازاتهن شهدها شهر مارس خلال الأعوام الماضية، بدءًا من احتجاج أمريكيات في القرن الـ19 على ظروف عمل غير إنسانية أُجبرن على العمل تحت وطأتها، حتى اعتصام درية شفيق و10 سيدات أخريات في الشهر ذاته بالعام 1954، للمطالبة بمشاركة المرأة في الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور، حتى تخصيص الثامن من مارس يومًا عالميًا للمرأة، والسادس عشر للمرأة المصرية، فضلا عن عيد الأم الموافق 21 مارس، ليصبح الشهر الميلادي الثالث من كل عام عيدًا للنساء بمختلف نواحي الأرض.

إنجازات رياضية متنوعة حققتها شابات مصريات، اليوم، كللن بها شهر المرأة في يومه الثالث، بدأت بإعلان فوز ابنة الإسكندرية نور الشربيني بطلة العالم للاسكواش للمرة الثالثة في تاريخها، في البطولة التي أُقيمت على أرض مدينة شيكاجو الأمريكية، بعدما فازت على مواطنتها نور الطيب المصنفة الثالثة بثلاثة أشواط لشوط، في مباراة استغرقت 57 دقيقة.

وفي أول تعليق لها احتفالا بالفوز ببطولة العالم الثالثة في مشوارها الرياضي، كتبت "الشربيني" عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "صباح الخير بطولة العالم فردي الثالثة لمصر ولنور ألف مبروك"، ليتصدر اسمها الهاشتاج الأعلى تداولا عبر الموقع ذاته بعد توالى التعليقات المهنئة لها بأحدث إنجازاتها.

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وفي منافسات أخرى أقيمت اليوم أيضًا، رفعت لاعبة منتخب الكاراتيه جيانا فاروق اسم مصر عاليًا على الأراضي النمساوية، بعدما حصدت الميدالية البرونزية بمنافسات وزن 61 كجم ببطولة الدوري العالمي للكاراتيه، بعد تغلبها على منافستها السويسرية.

إصابة في اليد اليسرى طالت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو، خلال مباراة نصف النهائي، دفعتها لعدم إكمال المباراة أمام اللاعبة البرازيلية، لكنها استطاعت اليوم تحقيق الفوز الثالث للبطلات المصريات، بعدما حصدت الميدالية البرونزية بمنافسات وزن 67 كجم في البطولة المفتوحة، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، لتختتم ثالث أيام شهر المرأة بميدالية مستحقة جديدة.

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