مجموعة "أوف وايت" لخريف 2019.. تصاميم رياضية بلمسات أنثوية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد الرياضة جوهر العلامة التجارية الفرنسية أوف وايت لمؤسسها فيرجيل ابلوه، وأسس هذا من خلال عروض أزيائها التي يطغى عليها النمط الرياضي، بالإضافة إلى عمله مع "نايكي" وأشهر نجوم الرياضة مثل سيرينا ويليامز.

ولكن لموسم خريف 2019، أضاف أبلوه إلى ملابسه الرياضية الأنيقة بنمط ستايل الشارع لمسات أنثوية، وكانت جميع قطعه الأيقونية حاضرة في المجموعة بما في ذلك الأحذية الرياضية، وشعارات أوف وايت التي زينت الياقات العالية للقمصان، والبلوزات الملونة، ولكن إلى جانبها ظهرت لمسات من نمط الملابس الرجالية الأنيقة ونمط الأزياء المسائية.

فتحولت سترة السباق إلى معطف طويل فضفاض، وتم تنسيق فستان طويل بطبعة الكاروهات وبفتحة عالية مع بوتات مطابقة، وقد بدت القطع رياضية بامتياز؛ لكنها ممزوجة مع أنماط أخرى فبدت عصرية وأنيقة.

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كما تلاعب المصمم بالقطع الأنثوية، فقدم معاطف الترانش بأحجام ضخمة مصنوعة من كل من النيوبرين والحرير، وقدم شورتات من الساتان منسقة مع سراويل طويلة وناعمة بنمط هجين.

كما حصلت سترات البلايزر على تحديث فأتت بدون أكمام أو بأكمام طويلة أكثر من اللازم وأحيانًا أخرى أتت بأكمام معطف الترانش الجلدي، وبرز فستان عمود بلون التيل، الذي ضم مزيجًا من أقمشة الأزياء الرجالية التقليدية والحرير وقد بدى كإضافة جيدة لخزانة ملابس المرأة العاملة.

وبرز أيضًا معطف من الفرو بلون الفوشيا منسق مع بنطلون جينز بقصة واسعة من قماش فاتح، وسترات البافر الماكسي باللون الفضي أو الأسود والأبيض، وبالطبع أنماط جديدة من الأحذية الرياضية المميزة.