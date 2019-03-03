10 نصائح ذهبية عند التعامل مع الآخرين.. هكذا تكسبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

يعتبر الإتيكيت سلوك يساعد الأشخاص على الانسجام والتلاؤم ويحسن علاقتهم بالأشخاص، فطريقة الكلام والتحدث مع الآخرين، واستخدام الهاتف، وغيرها من الأفعال اليومية تحتاج إلى فن ولياقة.. لذلك تستعرض لكم خبيرة الإتيكيت، إيمان محمد، نصائح وقواعد عند التعامل مع الآخرين، وذلك في السطور التالية:

1- تعلم فن الاستماع للآخرين عن طريق الانتباه والنظر في عيون الشخص المتحدث، وعدم تصحيح أخطائه أمام الآخرين.

2- يفضل عند التحدث مع الآخرين عدم الإكثار من الأسئلة، بدل طرح أسئلة محددة لإظهار مدى تركيزك واهتمامك بالحديث، ولا تقديم نصيحة إلا إذا طُلبت منك.

3- عند التحدث مع النساء لا تلتفت كثيرا، ولا تعبث بشيء كالمفاتيح أو الهاتف، بل عليك الجلوس بزاوية جسم مماثل لها، والنظر إليها والتحدث بصوت هادئ.

4- من اللياقة إظهار التقدير للآخرين ومدحهم، خاصة عند لقاء شخص للمرة الأولى لأن أغلب الناس في اللقاء الأول يتخذ موقفًا دفاعيًا وإظهار التقدير لهم يشجعهم ويشعرهم بالارتياح.

5- دائما نقابل أشخاص بمختلف الشخصيات، فعليك عدم الدخول معهم بجدال يمكن أن يؤدي إلى كلام سيء. وبالمقابل، يجب عدم إعطاء هذه الشخصيات الفرصة لكي تسيء إليك، يفضل في بيئة العمل التسامح دائمًا في التعامل مع الآخرين، والابتعاد عن تصيّد الأخطاء والمشاكل.

6- عند الاعتراض على بعض الأمور، يفضل ذكر الإيجابيات أولَا ثم اذكر رأيك المخالف.

7- من قواعد الإتيكيت عدم التدخل في حياة واختيارات الآخرين، فلا تنتقد اختيار وطريقة أي شخص، ويفضل عدم سؤال المرأة عن سنها.

8- تجنب وضع العطور الثقيلة في العمل، أو عند زيارة أحد حتى لو كان مقرب إليك، واحرص على الاهتمام باختيار الهدية المناسب حسب شخصية واهتمامات الطرف الآخر.

9- عند التحدث في الهاتف يجب أن يكون صوتك هادئ، ولا تتصل بالشخص أكثر من مرة واحدة، وإذ كان الأمر هام يمكنك الانتظار ساعات قليلة ثم معاودة الاتصال، ويمكنك إغلاق الخط إذا قام الطرف الآخر بإبقائك على الانتظار أكثر من ٣٠ ثانية.

10-أثناء الحديث مع شخص للمرة الأولي تفادى المواضيع الخاصة بالسياسة، أو الدين، واحترم آراء الآخرين، ولا تجادل بحماس أو بصوت عالي.