انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور: ماكرون يكرم سورياً أنقذ فرنسياً من الموت والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 08:20 مساءً - كرّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الطبيب السوري عفيف العفيف بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة أنقذت حياة مريض فرنسي من الموت.

وتداولت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للطبيب السوري خلال لقائه بماكرون، بعد العملية الجراحية الدماغية التي أجراها لمريض يدعى ماران سوفاجون.

ويعد اختصاص الطبيب السوري من الاختصاصات القليلة في العالم، ويتمثل في جراحة الصرع، وباركنسون، والشلل التشنجي، والأمراض النفسية، بالإضافة لجراحة الآلام المعتمدة على العلاج الدوائي.