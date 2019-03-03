"قومي المرأة" يعلن عن بدء جلسات الإرشاد السريع في ريادة الأعمال

أعلن المجلس القومي للمرأة، مركز تنمية المهارات عن بدء جلسات الإرشاد السريع Speed Mentoring Sessions في مجال ريادة الأعمال وتنمية المشروعات المتناهية الصغر. يعقد هذا النوع من الجلسات بهدف الترابط بين السيدات ذوي الخبرة والمهارة والمعرفة والأخريات الأقل منهن خبرة وتواجههن صعوبات لكن لا يعرفن السبيل لحلها. تبدأ أولى جلسات الإرشاد السريع في موضوع "التصميمات ومواكبتها للعصر" يوم الأحد الموافق 10 مارس 2019، ويكون الحديث فيها عن كيفية تحقيق التناسق بين الألوان، وكيفية ابتكار التصميم بما يتفق مع الذوق العام، تغليف المنتج. ​

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