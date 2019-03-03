سما المصري تنشر صورتها بالنقاب في مهمة رسمية

تعرضت الراقصة سما المصري، لانتقاد واسع، من قِبل متابعيها، بعدما نشرت صورتها بالنقاب، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "أنا والنقاب في مهمة رسمية".

وتفاعل العديد من متابعيها مع الإطلالة، معبرين عن غضبهم ضدها، فقال أحدهما: "أيا كان ده رمز ديني"، في حين تابع الآخر: "النقاب مش للتريقة يا سما"، "سيبيه في حاله".

وكانت الراقصة أثارت الجدل مؤخرًا حول "التوبة"، بعدما نشرت صورة لمسجد المدينة المنورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُرفقة بتعليق: "اكثروا من الصلاة على النبي محمد صلي الله عليه وسلم كل يوم ليكون لنا شفيعا يوم العرض على الله عز وجل وادعوا الله أن يحسن خاتمتنا جميعًا مهما ثقلت ذنوبنا".

وتابعت: "اللهم صلي وسلم وبارك عليه، جمعتكم مباركة"، وتفاعل العديد من متابعيها بشكل مع المنشور، فقال أحدهم: "هتعملي فيها شيخة ولا إيه"، في حين رد الأخير بجملة شهيرة من فيلم "رصيف نمرة 5"، ساخرًا: "فين سبحتك يا معلم بيومي"، وعلق آخر: "ما تقولي لنفسك".

وكانت "سما" أعلنت منذ أشهر عدة عن توبتها عن نشر صورها الجريئة، عقب مرورها بوعكة صحية، مطالبة متابعيها بعدم نشر الصور القديمة، إلا أنها عادت من جديد قائلة: "التوبة كانت كذبة".

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