محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبد الرازق:

تظهر الأسنان في بعض الحالات بشكل مموج خصوصا في الأسنان الأمامية العلوية والسفلية.. فلماذا يحدث ذلك وهل تشير هذه الحالة إلى مشكلات خطيرة؟

الأسنان المموجة تظهر نتيجة نتوءات ومطبات طبيعية تتكون على طول حواف أسنان الأطفال، فهي تساعد على دفع الأسنان الدائمة خلال اللثة. وفي حين أنها تختلف من شخص لآخر ولكن هذه النتوءات تجعل الأسنان تبدو خشنة وغير متناسقة. وتظهر تموجات الأسنان على القواطع الجانبية والوسطى الدائمة العلوية والسفلية، بحسب موقع "Health Row".

لمزيد عن تموج الأسنان الأمامية.. إليك الأسباب وطرق العلاج..اضغط هنا