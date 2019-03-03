أسباب السعال المستمر.. ولماذا يجب استشارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ
قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إن استمرار السعال بدون سبب واضح لمدة تزيد عن 3 أسابيع يستلزم استشارة الطبيب، خاصة إذا كان مصحوبا بأعراض من قبيل ضيق التنفس وحمى وآلام وفقدان الوزن، وذلك للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراءه.
وأوضح الاتحاد أن السعال المستمر يرجع لأسباب عدة؛ حيث إنه قد يكون أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية، كأدوية القلب وضغط الدم، كما أنه قد يشير إلى الإصابة بقصور القلب أو الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، الذي يهدد الحياة.
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