البدلة الرياضية صيحة تزيّن إطلالات النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مارس 2019 07:20 مساءً - ظهرت البدلة الرياضية كاختيار أنيق تألقت به النجمات للاطلالات الصباحية. ظلت البدلات الرياضية خيارًا للملابس المنزلية، أو للنادي الرياضي، لكن بعد ظهور مشاهير مثل جيجي حديد، وكيندال وكايلي جينر، وهايلي بالدوين، وسيلين ديون، يبدو أنكِ بحاجة إلى إعادة النظر في هذه الصيحة المريحة.



ظهرت عارضة الأزياء جيجي حديد في بدايات العام 2019، ببدلة رياضية غير كاملة، حيث اعتمدت سويت شيرت بعنق طويل، بظل من البيج، ونسقته مع بنطلون رياضي أزرق مزدان بخط جانبي أبيض، واللافت أنها لم تنسق حذاءً رياضيًّا مع اطلالتها، بينما ذهبت إلى بوت الكاحل المصمم من نعل ضخم.



أما عارضة الأزياء هيلي بالدوين فاعتمدت في أول ظهور علني لها بعد الارتباط بالمغني جاستين بيبر، بدلة رياضية من أديداس Adidas، تمزج بين قطع حمراء وبيضاء وزرقاء، ثم تحولت البدلة الرياضية شريكًا أساسيًّا في اطلالاتها العصرية، ولكنها أصبحت تكرر ارتداء البدلات الصوف وتنسقها مع معاطف فضفاضة من موضة 2019.



تتمتع أيقونة الموسيقى العالمية، سيلين ديون، بأسلوب خاص في الموضة، فهي لا تتقيد بعمر أو مناسبة، بينما تخطف الأنظار بأسلوبها العصري أينما ظهرت. ظهرت سيلين ديون خلال زيارتها روسيا، بدلة رياضية من ألبرتا فيريتي، مزجت بين اللون الأحمر والوردي بتناغم مذهل، ونسقت معها حذاءً بكعب عالٍ باللون الأحمر، كذلك حقيبة شانيل chanel الأيقونية.



كايلي جينر حين ظهرت ببدلة رياضية من المخمل تلفّ قوامها، كانت تهدف رسالة واضحة، وهي أنها نجحت في استعادة رشاقتها بعد الولادة مباشرةً، ولكن حتى وإن كانت هذه هي رسالتها، فلا خلاف على أنّ البدلة الرياضية البنيّة التي اعتمدتها، ويزينها سحاب طويل، هي اختيار أنيق لاطلالة صباحية عصرية.



شاهدي أجمل اطلالات النجمات بالبدلة الرياضية.

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