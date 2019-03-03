10 إطلالات أنيقة تكشف حب حنين الصيفي للعبايات السوداء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مارس 2019 07:20 مساءً - تُعتبر المدونة الخليجية حنين الصيفي إحدى أشهر أيقونات الموضة المحجبات، لاسيما باختيارها العبايات بشكل خاص وواضح جدًّا، من خلال اطلالتها اليومية، حتى ولو أنّ لها بعض الاطلالات البسيطة التي تعتمد فيها القطع الاخرى المحتشمة أيضًا، إلا أنّ اختياراتها الملهمة للعبايات، لفتت انتباه الكثير من متابعاتها.

وقد لاحظنا مدى حب حنين الصيفي للـ عبايات السوداء تحديدًا، من خلال الكثير من موديلات العبايات المختلفة، وإليكِ التفاصيل لتقرري هل تتفقين معنا بالرأي؟.



بأحدث اطلالاتها اختارت الفاشينيستا حنين الصيفي عباية سوداء بخامة ناعمة، مع أكمام وإطار باللون الأزرق الليلكي، نسقت معها حذاءً وشنطة بستايل اللّوسيت lucite العصري لاطلالة تناسب ذوقها الرقيق.



أما هذه العباية بصيحة المونوكروم فتصلح أكثر لأجواء الصيف والربيع، بخاصة مع تنسيقها الملهم للـ شنطة الخشبية، وحذاء ستيني بكعب من الخشب أيضًا باللون الجملي، باطلالة مخملية جذابة.



العبايات بتصميم الفراشة نجدها دومًا بخزانة كل صبيّة، وهذه المرة يمكنكِ اعتمادها على طريقة حنين الصيفي، بالعباية السوداء المنسدلة مع الإطار الأبيض على أطراف العباية ككل، ارتديها في العمل ومشاويركِ النهارية، ومعها دائمًا يفضل اعتماد الكعب العالي حتى تبدي أنحف، كالصندل المفتوح كالذي اختارته حنين.



ذوق حنين الصيفي الناعم يعكس الكثير من اختياراتها المختلفة الراقية، كالعباية باللون الأسود مع اللون الأخضر البحري، وتنسيقها المميز والهادئ لشنطة من اللون نفسه من بلغاري Bulgari ، تعكس نعومة حتى مع لون فخم كالأسود.



إليكِ بهذا الألبوم 10 اطلالات بالعبايات السوداء من المدونة حنين الصيفي.

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