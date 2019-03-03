أزياء شتوية راقية تحمل لمسة ربيعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مارس 2019 07:20 مساءً - افتتح اليوم الخامس من عروض باريس بعرض دار " لوئيفي " Loeweلاسبانية ،وضع المصمم و المدير الإبداعي " جونتان أندرسون " Jonathan Anderson امضاءه بقوة على أزياء هذه الدار حيث ابتعد نوعا ما عن القصات الكلاسيكية ذات الخطوط الواضحة ،وأغنى معظم الأزياء بتفاصيل عصرية وشبابية ،خاصة المعاطف الشتوية التي جاءت عريضة ذات أكمام طويلة ،طعمها بتفاصيل من الجلد و " التريكو " و بياقات غير متوازنة ،أما الأزياء الأخرى ، فقد تنوعت ما بين الفساتين التي صنعت من الأقمشة الحريرية و الدانتيلا ، و البدلات ذات الأقمشة المخططة وكذلك جاكتات " الكارو " التي نسقت بتنانير حريرية طويلة ، كان للجلد حضورا ملفت ا وهذا من خلال التفاصيل الجلدية التي طعم بها معظم أزياء العرض، و حقائب اليد الجلدية التي تنوعت ألوانها ما بين الكاميل و الأسود .



أما عرض دار " ايسي مياكي " Issey Miyake فغلبت عليه المعاطف الصوفية والتي جاءت عريضة في قصاتها ، أما الفساتين و التوبات فقد نسقت ببنطالونات فضفاضة صنعت أغلبيتها من الاقمشة المقلمة التي تنوعت منا بين الخطوط و المربعات ،و المستوحاة من مربعات حقييةBao Bao التي تشتهر بها دار " ايسي مياكي ، جاءت بعض الأزياء ربيعية الألوان نسقت بأوشحة وتوبات من اللون الأخضر الليموني ولمسة من الأزرق الملكي .



وكعادتها احتفت دار " ليونارد باريس " Leonard Paris بالألوان والرسومات التي تشتهر بها ،تسر الناظرين من شدة خفتها ،ونعومة أقمشتها لمطبعة برسومات مستوحاة من الثقافة التزيينية الفرنسية تنوعت الأزياء ما بين الملابس اليومية مثل الفساتين القصيرة و البنطالونات العريضة و المنتفخة ،و أزياء السهرة الطويلة و الفضفاضة ، كما رصدنا في العرض بعض الأزياء الرياضية مثل " الليغنغ " الرياضي ، نسقت بعض الاطلالات بمعاطف شتوية زاهية الألوان وخاصة الزهري الصارخ و البرتقالي .



كان عرض دار " سلين " Celine مفاجأة عروض يوم أمس ،حيث قدم هادي سليمان المدير الإبداعي الجديد لهذه الدار تشكيلة من الأزياء ذات القصات الكلاسيكية، التي تذكر بالأناقة الباريسية وتعكس هوية دار سلين ،و يبدو أن هادي سليمان استوعب الدرس بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهتها له الصحافة الفرنسية ،المتخصصة في الموضة، حيث اتهمته بابتعاده الكلي عن هوية دار " سلين " الموسم الماضي ومحو اثر المصممة السابقة " فوئيبي فيلو "، تنوعت الأزياء التي قدمها يوم أمس ما بين البدلات النسائية و التنانير المتوسطة الطول التي نسقت ببوتات جلدية عالية تصل الى الركبة ، كما رصدنا حضور قوي لبنطالون " الجينز " والذي نسق ببوتات عالية بلون الكاميل ، كما رصدنا سترات شتوية من " الجاكار ومعاطف شتوية بعضها جاءت على شكل " كابات " ، نسقت معظم أزياء العرض بقبعات و نظارات الأفياتور .