عطور فاخرة بتصاميم غريبة... ستصدمكِ

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مارس 2019 07:20 مساءً - تبحث النساء عن عطور فاخرة تطبع حضورها بقوّة تستمر حتى بعد غيابها، وتعتبر الكثيرات العطور بمثابة هوية فلكلٍّ بصمة عطرية فريدة من نوعها تشبه بصمات الإبهام.

العطر هو المكمل الأساسي لإطلالتك سواء في حياتك اليومية أو خلال السهرات والمناسبات، لذا لا تهمل أهمية اختيار العطر المناسب، فإلى جانب الطبع الجمالي الذي تضفيه العطور، أثبتت الدراسات تأثيرها على الحالة النفسية للفرد، وتُعزيز ثقته بالنفس وشعوره بالارتياح.

وهناك العديد من أنواع العطور اخترنا من بينها عطور فاخرة بتصاميم قد تصدمك، اطلبيها الآن من المول.كوم .



1- عطر فريش كوتور آو دي تواليت للنساء من موسكينو



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2- عطر نسائي جود جيرل آو دي برفيوم من كارولينا هيريرا



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3- عطر روز راش آو دي برفيوم للنساء من باريس هيلتون



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4- عطر ريد آو دي تواليت للجنسين من انجري بيردس



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5- عطر مرسيدس بنز آو دي تواليت للنساء



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7- عطر جوست ديب نايت آو دي تواليت للنساء من جوست



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8- عطر سوانو آو دو برفيوم للنساء من امبر



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حقائق لا تعرفها عن العطور:

- النساء يمكنهن إدراك الرائحة بشكل أقوى من الرجل، لأن دماغ الأنثى بها ما يصل إلى 50% من أجهزة الاستشعار لحاسة الشم.

- يمكن لبعض الروائح أن تجعلك سعيدًا حسبما أثبتت الكثير من التجارب على العطور، والتى أثبتت أن لها آثار إيجابية على المزاج وعلى رأسها رائحة "الفانيليا”>

- قدرات الشم تختلف من شخص لآخر وهو ما يفسر اختلاف الذوق بشكل قوى بين الأشخاص وبعضهم.

- عقلك هو ما يدرك الروائح لا أنفك، فدور الأنف يقتصر على كشف جزيئات الرائحة أما الدماغ فهو ما يحدد تصنيف هذه الرائحة بالنسبة لك.

- رائحة العطر لا تهدأ مع الوقت وإنما دماغك هو ما يشعر بالملل ويجعل الرائحة تتلاشى مع الوقت حيث يعتبرها مثير لا يستحق الاهتمام بالتالى تشعر به أقل.



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