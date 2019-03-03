مكياج لفستان اسود..سيعجبك خيارنا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مارس 2019 07:20 مساءً - مكياج لفستان أسود هو مكياج مشرق ومناسب غير مبالغ فيه، فهذا اللّون يحتاج إلى مكياج ذي قواعد خاصّة تؤمّن لكِ إطلالة أنيقة وراقية تليق بلون فستانكِ الداكن.

اخترنا لك صور مكياج لفستان أسود على طريقة النجمات، شاهديها وطبقيها على طريقتك الخاصة.





لإبراز بريق وخامة فستانكِ الأسود والأكسسوارات التي اخترتها لسهرتكِ، لا بدّ من انتقاء كريم أساس مخمليّ يغطي كامل عيوبها مع مستحضر إشراقة على كلّ من الجبين، الوجنتين والصدغين لتألّق واضح وملفت.

•اختاري لوجنتيكِ لوناً مشمشيّاً ببريق خافت يعزّز من نحتهما.

•اعتمدي الـمكياج السموكي بظلال خافتة وناعمة. لا بأس بلمسة غليتر برّاقة لتعزيز بريق العينين.

•اختاري الماسكارا البنيّة بدلاً من السوداء لمزيد من العمق والغموض. أمّا إذا كنتِ ترغبين بعيون دراميّة، اعتمدي الماسكارا السوداء.

•لشفتيك، لا بدّ من أحمر شفاه لحميّ أو محايد تماماً يتناغم مع لون بشرتكِ ويسمح ببروز العينين. للمسة إضافية ضعي الغلوس أو الملمّع. لا تلجئي للّون الأحمر للشفاه إلّا إذا كنتِ ستعتمدين العيون الخالية من أيّ ألوان ظلال ليتناغم مكياج بشرتكِ مع فستانكِ الأسود الغنيّ.





طريقة اخرى لتطبيق مكياج ملائم للفستان الاسود:

• طبقي كريم الاساس على كامل الوجه لتغطية جميع شوائب البشرة احرصي ان يكون اغمق من لون بشرتك بدرجة.

• طبقي الكونسيلر تحت العينين لاضاءة الوجه ولاحفاء الهالات السوداء والبثور وفي وسط الجبين وعند وسط الذقن.

• لـ مكياج العيون اختاري ظلال باللون الذهبي وطبقيه على ثنية العين المتحركة ومن ثم طبقي الظلال باللون البني على الزاوية الخارجية للعين.

• لاضفاء جاذبية على العين ارسمي الايلاينر واسحبيه الى الخارج.

• ظللي خط الرموش السفلي باللون الاسود او البني.

• طبقي الماسكارا السوداء

• طبقي البلاشر البرونزي على الخدين .

• ضعي الهايلايتر المضيء على تفاحتي الخدين وتحت عظمة الحاجب.

• طبقي احمر شفاه نيود محايد بصيغته المطفأة

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