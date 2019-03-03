كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مارس 2019 07:20 مساءً - تبحث العديد من السيدات عن مزيل مناكير منزلي . هناك خطوات بسيطة تساعدك على إزالة أصعب ألوان المناكير. دقائق وتتخلصين من اللون من خلال مزيل مناكير منزلي.

بللي قطنة بمزيل المناكير وضعيها على الأظافر



غلفيها بقطعة الومينيوم



غلفي كل الأصابع بالالومينيوم



بعد دقيقتين اسحبي الألومينيوم



ستجدين اللون بالكامل على القطنة تابعي أيضاً: كيفية ازالة مناكير الجل طريقة ازالة المناكيرعن الأظافر بخلطات طبيعية ...تعرفي إليها بالفيديو: أسرع طريقة لازالة المناكير البراق

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