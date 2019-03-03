بيلا حديد تعشق شعرها البني وتحافظ عليه بهذه الطريقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مارس 2019 07:20 مساءً - جيجي وبيلا حديد، وصلت شهرة هاتين الشقيقتين إلى درجة لم تعد أي إطلالة من إطلالاتهما تغيب عن مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة العالمية، وباتتا مرجعاً للشابات في عالمي الجمال والموضة.

تُعتبر بيلا حديد تحديداً من أكثر عارضات الأزياء جاذبية بفضل ملامحها التي تجمع بين جاذبية الشرق وجرأة الغرب.بالإضافة إلى إطلالاتها اللافتة والجريئة، تسحرنا بيلا بشعرها النضر الذي تتألق به في المناسبات المختلفة سواء على خشبات عروض الأزياء العالمية أو على السجادة الحمراء أو حتى في إطلالاتها اليومية. وقد صرّحت في أكثر من مناسبة بأنها تعشق لونه الداكن ولا تفكّر في الحصول على لون شعر ذهبي أو أشقر مثل شقيقتها جيجي. ولأن شعرها يحتل حيزاً كبيراً من اهتماماتها، فهي تمنحه عناية مركّزة خاصة أنها تضطر إلى تغيير تسريحته بشكل دائم وفق ما يتطلّبه منها عملها كعارضة أزياء.



منذ فترة وجيزة، عرضت بيلا أبرز مستحضرات العناية بالشعر التي لا يمكنها أن تستغني عنها والتي تصدّرها مستحضر Pantene Moisture Combing Creme الذي تستخدمه بشكل أسبوعي كـقناع على شعرها وتتركه حتى الصباح. وهو يتمتع بتركيبة غنيّة، تعزّز نعومة شعرها وتحميه من التقصّف.





ولتحافظ على لونه البني الساحر، تستخدم بيلا شامبو John Frieda Brilliant Brunette الذي يزيد من لمعانه ويثبّت لونه الداكن.





وللزيوت الطبيعية نصيب وافر من اهتمامات بيلا حديد، حيث أنها تستخدم زيت Ouai Rose Hair&Body ذات الرائحة الزكية والمفعول المنشّط لخلايا الشعر، يزيد من سرعة نموّه ويمنحه قوّة ومتانة، بالإضافة رائحته اللافتة التي تعبق طيلة النهار.



ولأن شعرها معرّض بشكل دائم إلى الحرارة والإضاءة، فهي تمدّه بالعناصر التي يحتاج إليها ليبقى مشرقاً وصحياً، حتى عندما يكون برنامج عملها مضغوطاً. لذا فهي تستخدم شامبو جاف بتركيبة جوز الهند Sephora Coconut Water Dry Shampoo.