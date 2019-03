أجمل عطور الجسم لرائحة منعشة طوال اليوم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مارس 2019 07:20 مساءً - إذا كنت تبحثين عن عطور للجسم تكمل إطلالتك وتعزز من أناقتك، سنعرفك في ما يلي الى أجمل عطور الجسم التي تمنحك رائحة منعشة تدوم طويلاً.



Sweet Pea by Bath & Body Works

يشتمل هذا العطر المخصص للجسم على الفريزيا والتوت البري والألوفيرا، وهذه المكونات تشكل تركيبة خفيفة ومنعشة للغاية، ستشعرك بالنشاط والحيوية طوال النهار. إضافة الى ذلك، فإن عطر الجسم هذا يساهم في تغذية بشرتك في الأعماق.



Love Spell by Victoria’s Secret

يشكل عطر الجسم Love Spell من علامة فيكتوريا سيكريت، مزيجاً رائعاً من نغمات الكرز والخوخ والزهور والصبار والبابونج، فهذه المكونات ستمنحك رائحة جذابة للغاية وستلفت الأنظار إليك، كونها ستبرز شخصيتك وتعزز من أناقتك وتألقك.



Pink Grapefruit by the Body Shop

إذا كنت من محبات عطور الجسم الخفيفة والمنعشة، فإن عطر Pink Grapefruit هو خيار مثالي لك، إذ يشتمل في تركيبته على المكسرات والأزهار والغريب فروت، التي تعزز من شعورك بالانتعاش والحيوية، والتي تدوم لمدة أطول مقارنة بباقي عطور الجسم الأخرى.



Hawaiian Ginger by Calgon

هذا العطر اسم على مسمى، حيث يشتمل Hawaiian Ginger في تركيبته على الفاكهة الاستوائية، إضافة الى الليمون والزنجبيل والمسك، وهذه النغمات تجسد جمال الطبيعة وسحرها، وستضفي على جسمك رائحة جذابة خفيفة ومنعشة، فلا تترددي في تجربته.



Sweet Temptations by Victoria’s Secret

يشتمل هذا العطر المميز في تركيبته، على نغمات الفاكهة وزنبق الوادي والمشمش والغريب فروت والزهور المنعشة، وهي تشكل مزيجاً ذا رائحة ذكية جداً وفواحة، سيجذب الأنظار إليك أينما كنت. علماً أن عطر الجسم Sweet Temptations هو أحد أشهر عطور الجسم في العالم.

