أسرار ميغان ماركل لشعر صحي خلال فترة الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مارس 2019 07:20 مساءً - استطاعت ميغان ماركل خلال فترة حملها لغاية اليوم أن تحافظ على إطلالتها المفعمة بالحيوية، وعلى نضارة بشرتها وشعرها. ففي إطلالاتها اليومية تلفتنا ميغان بجاذبيتها التي لم تنقص أو تخفت خلال هذه الفترة، كما أن شعرها الأسود زاد نضارة وتألقاً رغم أن فترة الحمل من الفترات الصعبة التي تمرّ بها المرأة وتفقدها الكثير من الفيتامينات وتؤثر على صحتها بشكل عام. فكيف استطاعت ميغان ماركل أن تحافظ على صحة شعرها تحديداً وتجعله يبدو مشرقاً في كل الأوقات؟ 4 مستحضرات أساسية لا تستغني عنها ميغان ماركل لتحافظ على نضارة شعرها ومظهره الجميل. قناع ماسكانتانس Masquintens من كيراستاز Kerastase بتركيبة سميكة ترطّب الشعر من الجذور حتى الأطراف وتمنحه ملمساً ناعماً وحريرياً. هذا المستحضر من أساسيات برنامج العناية بالشعر الذي تعتمده ميغان ماركل في حياتها اليومية. سيروم أوليو-ريلاكس Oléo-Relax من كيراستاز Kerastase يعالج جفاف الشعر ويمنعه من التجعّد ويجعل عملية تسريحه أسهل. هذا السيروم تستخدمه ميغان ماركل في سفراتها دائماً خاصة أن شعرها يصبح حساساً مع تبدّل الأجواء. زيت الشعر أويل ريفلاكشنز Oil Reflections من ويلا Wella ذات المفعول السحري على الشعر بحيث يمنحه بشكل فوري ملمساً حريرياً ناعماً. وهو من أكثر المستحضرات التي تحبّها ميغان ماركل إذ أن رائحته المنعشة، بحسب وصفها، تجعلها تشعر وكأنها في رحلة نقاهة دائمة. سبراي الشعر Oribe Dry Texturizing Spray الذي، ببضع بخّات، يمنح شعرك مظهراً كثيفاً ومنعشاً. فإذا كنت من اللواتي يعانين من تعرّق الشعر وانسداله السريع، فإن هذا المستحضر الذي لا تستغني عنه ميغان ماركل سيكون الحل المثالي بالنسبة إليك.

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