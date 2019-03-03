بالصور| مي حلمي تثير الجدل بجملة غامضة: "حاجة حلوة جاية في الطريق"

أثارت الإعلامية مي حلمي الجدل في آخر منشور لها اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "حلمي": "حاسة حاجة حلوة جاية في الطريق.. صباحكم"، مرفقة صورة لها بإطلالة "كاجوال" شتوية، وتسريحة شعر مموجة.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت خلال الساعات الماضية، آلاف تسجيلات الإعجاب، والتعليقات، أبرزها: "إنتي رجعتلي لمحمد رشاد"، و"شكلك زي القمر"، و"وإحنا قاعدين مستنين الحاجة الحلوة".

يشار إلى أن الإعلامية مي حلمي أثارت الجدل، عقب ردها منذ أسابيع على تغريدة أحد متابعيها، قال خلالها: "مي هو مفيش أخبار عنك انتي ومحمد رشاد؟"، لترد عليه الإعلامية قائلة: "احترت معاكم أداري على شمعتي ولا أجيبكم تهفوها معايا".

وكانت الإعلامية الشابة أثارت الجدل منذ أسابيع، بعدما أعادت نشر صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مرتدية "دبلة ذهب" باليد اليمنى، الأمر الذي يشير لعدم انتهاء علاقة ارتباطها، عقب إلغاء حفل زفافها، وتفاعل العديد من الجماهير مع الصورة، فعلقت أحدهما قائلة: "يارب ترجعي انتي ورشاد"، لترد عليها الأخيرة على الفور قائلة: "مقدرش مرجعش".

يذكر أن الفنان محمد رشاد، قد قرر إلغاء حفل زفافه على الإعلامية مي حلمي، قبل بدء الحفل بساعتين، لأزمة نشبت بين العروسين، ولم يستطيعا تجاوزها، بعد أن أعلنا ارتباطهما رسميًا، ديسمبر الماضي، إذ نشرا صورًا تجمعهما معًا عبر حسابيهما على موقع "إنستجرام"، أعلنا خلالها عن قصة حبهما، وعلّق "رشاد"، قائلا: "وسط كل اللي قابلتهم في سنين حياتي كلها مفيش غيرك خطف قلبي بكل الحب والإخلاص اللي جواكي.. حبينا كل الناس تشاركنا فرحتنا ودعواتكم بالخير".

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