"مامي زمانها جاية".. عودة للزمن الجميل في احتفالات عيد الأم

تنقعد فعالية "مامي زمانها جاية"، ضمن احتفالات "عيد الأم"، داخل نادي "ذا فيلد" بالمعادي، السبت 16 مارس، في تمام الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

وتشمل الفعالية الأسرية العديد من الفعاليات والأنشطة للأمهات والأطفال من مختلف الأعمار، حيث تقوم فكرة الكرنفال على تخصيص يوم كامل للأسرة بحيث يقضى الجميع وقت ممتع ما بين اللعب والأنشطة المفيدة وورش العمل التفاعلية.

وتعتمد فكرة الكرنفال هذا العام على العودة للزمن الجميل الخمسينيات والستينيات من حيث الديكورات وملابس المنظمين والعارضين والموسيقى، كما يتم تكريم عدد من الفنانات والشخصيات العامة كأمهات ناجحات في تجربة الأمومة إلى جانب نجاحهم العملي.

ومن المقرر أن تشارك "كيدزينيا" في الكرنفال وتقدم مجموعة متنوعة من الألعاب للأطفال المتواجدين، وتشارك أيضا "بسكلته" بالعديد من الأنشطة، وتم إعداد مسار خصيصا لركوب الدراجات، بخلاف الأنشطة الأخرى.

كما تشارك حضانة "سباركس" بمكان معد خصيصا حتى تستطيع الأمهات ترك أطفالهن تحت رعاية يقظة في أمان، وذلك بخلاف الأنشطة التي ستقدمها الحضانة للأطفال خلال اليوم، كما يوجد على هامش الكرنفال "بازار"، متنوع تشارك به السيدات بمنتجات طبيعية ويدوية.

ويتخلل فعاليات "الكرنفال"، لقاءات مع متخصصين في مجالات التربية الإيجابية والعلاقات الأسرية من خلال التفاعل مع الحضور والمزج ما بين الاستفادة بمعلومات قيمة والاستمتاع في نفس الوقت، حيث تُشارك خلال اليوم المدربة المعتمدة سارة سيف مدربة التربية الإيجابية للأباء والمعلمين، والمدرب وليد خيري لتقديم روشتة للعلاقات.

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