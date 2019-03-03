الفاشينيستات العربيّات يضاهينَ العارضات أناقة بأسبوع الموضة الباريسي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استحوذتْ اطلالة الفاشينيستات العربيات، ومدوِّنات الموضة، على اهتمام جماهير أسبوع الموضة في باريس، حيث قدمنَ مزيجًا من الملابس الأنيقة، فائقة الجودة، نافسنَ بها عارضات الأزياء.

،مدوِّنات الموضة العربيات، نجحنَ في تكريس بصمتهنّ الخاصّة، لدى عاصمة الموضة، حيث أتتْ إطلالاتهنّ بستايلات مبتكرة من المعاطف والفساتين المزيّنة، والتنانير، وكذلك التصاميم، التي تمتاز بلمسة ذكورية، دون أنْ تفقد طابعها الأنثويّ، كما استعرضنَ "البوط" مختلف الأطوال.

لفتتنا إطلالة الفاشينيستا اللبنانية كارن وازن بفستان غريب من العلامة الفرنسية Balmain.

لانا الساحلي، ارتدتْ فستانًا تمتزج فيه ألوان عدّة، له تصميم ضيّق في منطقة الصّدر، ويأخذ في الاتّساع نحو الأسفل، ولكنّه ليس فضفاضًا.

أما مدوِّنة الموضة تمارا، فاختارت الفستان الأسود القصير، ونسّقته مع بليزر، باللّون نفسه.

لفتنا الحضور الطّاغي، للفاشينيستا، علا فرحات، بموديل جمبسوت ضيّق، باللّون الأسود، مع قصّة تظهر رشاقة جسمها.

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والفاشينيستا اللبنانية، ناتالي فنج، ارتدتْ المعطف البيج الطويل، مع البوت الأسود العالي، من علامة LOEWE.

والجمبسوت من اللّون البيج، كان خيار مدوِّنة الموضة والجمال، نيجين ميرصالحي، مع البوت الطويل.

والفاشينيستا، دانا حوراني، ارتدتْ سترة سوداء، مع شورت قصير.

أمّا ميريام عبادي، فارتدتْ قبّعة مع سترة سوداء وتنورة جلديّة، ونسّقتهم مع معطف أوف وايت، وحذاء الكاحل.

ونهاية، لا بدّ أنْ نذكر الاعلامية اللبنانية، ديالا مكي، التي أطلّتْ بتصميم أنثويّ، وبوت مُلفت، من لوبوتان، في عرض أزياء إنجي شلهوب.