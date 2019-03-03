اكتشفي مفتاح "سعادتك الزوجية" حسب بُرجِك وصفات شريكك

تحقيق السعادة الزوجية أمرًا قد يكون أبسط بكثير مما نتخيل، ودائمًا ما يكون بيد المرأة لا الرجل، حيث أنها إن كانت راضية وسعيدة فهكذا سيكون زوجها، وفي تصنيف مبسط يعتمد على تاريخ ميلادك، ستعرفين مفتاح سعادتك مع زوجك، وستلاحظين بعد تطبيقك للنصائح التالية فرقًا واضحًا في العلاقة الزوجية:

الحمل: لا تفكّري بالغد

عدم التفكير بالآتي هو وصفة السعادة العاطفية الخاصة بك. فلكي تتمكّني من بناء حياة زوجية مستقرة، من الأفضل ألا تشعري بالقلق بشأن الغد. فهذا الشعور يجعلك تعيشين حالة من التوتر وعدم الارتياح بشكل دائملثور: حافظي على هدوئك

إذا أردتِ أن تعيشي حالة من الاستقرار العاطفي مع زوجك، عليك أن تتعاملي مع الأمور بحكمة ورويّة. فالانفعال والتسرّع يسببان الخلافات بينكما ويمنعان التفاهم. إذاً احرصي على ألا تتفوهي بأي كلمة قبل أن تفكري ملياً بما ستقولين.

الجوزاء: تعلّمي واكتشفي وغامري

إذا كنتِ تبحثين عن السعادة في حياتك الزوجية في العام المقبل فقد تجدينها في هذه المفاتيح الـ3. تعلّمي من تجارب نساء أخريات ناجحات وحاولي أن تكتشفي ما يزعج زوجك وما يشعره بالفرح والارتياح. ولا تنسي أن تغامري في أخذ القرارات الصعبة والتي تتطلب التضحيات لتعيشا بحال أفضل.

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السرطان: أحيطي نفسك بأشخاص ودودين

يكمن سرّ سعادتك الزوجية في أن تحيطي نفسك وزوجك بأشخاص يحبّانكما ويتمنّون لكما أن تعيشا حياة مليئة بأسباب الانسجام والنجاح. فالتعامل مع أشخاص سلبيين ينعكس بطريقة سيئة على حياتكما المشتركة. لا شكّ في هذا.

الأسد: أنا مفيد إذاً أنا موجود

لتكوني سعيدة في حياتك العاطفية عليك أن تكوني مفيدة، أي أن تقدمي التضحيات من أجل من تحبين. فعندما يواجه زوجك المصاعب في عمله مثلاً لا يمكنك أن تقفي وتتفرجي عليه مكتوفة اليدين. من الأفضل أن تبادري وتسارعي إلى تقديم الدعم له.

العذراء: البساطة

إذا أردت المحافظة على سعادتك الزوجية ابتعدي عن المبالغة في كل شيء. فلا تبذري المال مثلاً ولا تضعي الكثير من مساحيق التجميل ولا تشتري ما لا تحتاجين إليه من الأكسسوارات أو الأثاث المنزلي... فخير الأمور أوسطها بالنسبة إليك.

الميزان: الطعام مفتاح قلب الرجل

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في حال أردتِ اختبار السعادة في حياتك الزوجية إبدئي ذلك من المطبخ. دعي زوجك يرى أنك تهتمين به كثيراً من خلال منحك العناية الكافية للأطباق التي تحضرينها له. كذلك احرصي على أن تجلسي دائماً برفقته إلى المائدة، فلا تأكلي قبل حضوره إلى المنزل كي لا تشعري بالشبع.

العقرب: هو نصفك الآخر

لتعيشي فعلاً السعادة بعد الزواج عليك أن تنمي في داخلك الشعور بأنه لا يمكنك متابعة حياتك من دون نصفك الآخر أي زوجك. لا يعني هذا أن تلتصقي به فيشعر بالاختناق، بل أن تحاولي تفهم مشاعره وتشاركيه إياها قدر الإمكان.

القوس: تفاءلي بالخير تجدينه

فكّري دائماً بالأفضل وهذا سيجعل حياتك الزوجية تسير بشكل جيد. فلا تظهري أمام زوجك دائماً شعورك بالخوف من المستقبل لأن هذا سينعكس عليه توتراً وقلقاً. إذاً خططي معه ودعيه يشعر بأنك تحبين الحياة وتحسين بالأمان إلى جانبه.

الجدي: ابتعدي عن التعقيد

إذا واجهت مشكلة ما في حياتك الزوجية، حاولي أن تفكري بها بروية والجئي إلى التبسيط بدلاً من التعقيد. فهذا يشعر زوجك بالارتياح كما أنه يجعل حياتكما المشتركة متنفساً ومناسبة للاسترخاء لكل منكما. كما أنه يجعلكما تنسيان ضغوط الخارج وضجيجه.

الدلو: إبتعدي عن المأساة

وأنت أيضاً ليس عليك تحويل كل مشكلة إلى مأساة. عليك أن تتذكري دائماً أن في الحياة طرقاً للصعود وأخرى للنزول. إذاً لا تجعلي كل خلاف يقع بينك وبين زوجك مناسبة للبكاء والتفكير بالانفصال. فلا تنسي أن الخلافات جزء مهم من الحياة الزوجية.

الحوت: إبحثي عن الفرح

هل تريدين أن تعيشي السعادة في حياتك الزوجية؟ إذاً إبحثي عنها في حبك للحياة عموماً أي في تفاعلك الجيد مع المواقف الإيجابية. فإذا حلّ يوم مولد زوجك احتفلي به بكل ما لديك من طاقة. كذلك حضري له المفاجآة وخططي للنشاطات والرحلات في أيام العطلات. وهكذا لن يتمكن الروتين القاتل من التسلل إلى حياتكما.

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