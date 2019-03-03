مطالبات بتحويل سترة أوباما "المثيرة للجدل" إلى موضة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

ارتدى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما سترة "مثيرة للجدل"، أثناء حضوره مباراة كرة السلة المصيرية بين فريقي جامعتي دوك ونورث كارولينا، التي أُقيمت في استاد كاميرون الداخلي، وفقًا لـ"msn".

والتقطت عدسات المصورين، لقطات لـ"بومبر جاكيت" الذي حمل توقيع دار الأزياء Rag & Bone، مكتوب عليها "رقم 44"، كإشارة إلى نفسه فقد كان الرئيس الرابع والأربعين لأمريكا، وتداول رواد السوشيال ميديا تلك الصور، التي نالت إعجاب محبيه و متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصفه البعض بالأنيق والجذاب لأنه يتميز بأسلوبه الخاص في تنسيق ملابسه، بينما طالب آخرين بمطالبة رواد الموضة والأزياء إطلاق السترة كسلعة رئاسية رسمية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما منذ رحيله من البيت الأبيض، حاول أن يرجع لسنوات الشباب بمواكبة أحدث خطوط الموضة والأزياء، في اختيار ملابسه.