بالصور| "نورا" مصرية تغزو ساحة "الكاراتيه" في الإمارات

استطاعت نورا يحيى سليمان، بنت مدينة بني عبيد، بمحافظة الدقهلية، 31 عامًا، أن تجسد كل معاني التحدي والقوة، وتكسر تقاليد مدينتها وتدخل الساحة الرياضية بجدارة، ورفعت علم بلادها عاليا في المحافل الرياضية المختلفة، ونتيجة لتميزها في رياضة "الكاراتيه"، تمكنت من استكمال مشوارها الرياضي بالخارج.

أجبرتها ظروف الحياة رغم التحاقها بالكلية على عدم استكمال مشوارها التعليمي، قائلة أثناء حديثها لـ"هُن"، "اضطرت لترك الكلية، من وأنا عندي 5 سنين بلعب كاراتيه في مركز شباب الجزيرة وده بسبب تشجيع والدي المستمر رغم إني كنت البنت الوحيدة في الفريق".

كانت تتمنى الفتاة الثلاثينية دائمًا استكمال مشوارها التعليمى لذلك التحقت بمعهد القراءات، وعملت أخصائية علاج طبيعى للحالات الحرجة.

تفوقها رياضيًا جعلها أول مدربة في بني عبيد في لعبة الكاراتيه، وكان ذلك من أسباب تأهيلها للعمل في الإمارات كمدربة كاراتيه.

وتابعت: "أنا عمرى مفكرت إني أسافر اشتغل في الخارج، وبالصدفة كان مكتوب في صفحة الاتحاد المصري للكاراتيه مطلوب مدربة كاراتيه في دولة الإمارات متوقعتش أن ممكن حد يكلمنى كنت فاكرة الموضوع هزار".

توقع الكثيرون أنها لم تسطيع تحقيق نجاح بالخارج وهو ما زادها إصرارا على النجاح، مستكملة: "بعد ما سافرت كانوا كل اللي حواليا فاكرين إن أنا هرجع على طول ومش هعرف أعمل حاجة وبعدها صممت مرجعش مصر إلا لما أعمل اسم ومكانة".

لم يمر العام الأول لها في الأمارات كمدربة كاراتيه إلا وتمكنت من تأهيل فريقها الذي بدأ في السنة الأولى بـ3 أشخاص ثم 40 لاعب للعام الثاني قائلة: "أنا الوحيدة في أبو ظبي اللي عندي أبطال منتخب الإمارات، وتاني سنة جبت 35 ميدالية على مستوى الإمارات".

تنسب دائمًا أي نجاح وصلت له إلى والدها رحمة الله، فذكرت: "أي نجاح في حياتي بهديه لوالدي لأنه من صغري علمني القوة".

لم تقف موهبتها عند حدود الرياضة، ولكن حصلت على المركز الأول في كتابة الشعر، وتم تكريمها في دار الأوبرا المصرية.

وعلى مدار 4 سنوات اختلف الوضع وحصلت على دورة تحكيم حتى وصلت إلى أنها أصبحت حكم في دولة الإمارات، واختتمت حديثها أنها تعمل الأن على الوصول إلى أن تكون حكم دولي في رياضة الكاراتيه.

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