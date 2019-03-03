بالصور| "مين دي؟".. فنانة غيرت شكلها فحيرت جمهورها على الـ"سوشيال ميديا"

أثار الـ"فوتوسيشن" الأخير للفنانة منة فضالي جدلاً واسعًا على السوشيال ميديا، حيث ظهرت بشكل مختلف وغير معتاد على الجمهور، وظهرت "فضالي" بـ"لوك" مختلف، مرتدية "بلوزة" بيضاء "أوف شولدر"، مع "هوت شورت" جينز، ظهرت من خلالها أنوثتها، وذلك بتوقيع المصورة نادين عباس.

وتوالت التعليقات من الجمهور على الـ"فوتوسيشن الجديد"، حيث قال أحد متابعيها "اتغيرتي أوي يامنة"، وتعليق آخر: "لوك جديد عليكي وجميل"، و" أول ما شفت الصورة ما عرفتك تجننين حلاوتك يوم بعد يوم بزيادة".

كما قامت "فضالى" بتغيير لون شعرها، لتظهر بشعر أسود "كيرلي" بتوقيع إسلام متولي، على مكياج "ترابي سموكي"، وعلق الجمهور على تغيير اللون: " كتير أحلى الشعر الأسود عليكي" ، وأخر: "شكلك صغير أوى بعد تغيير لون شعرك".

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي فيلمها الكويتي "إتيكيت"، الذي شاركها في بطولته الفنان أحمد رزق، والتي تجسد من خلاله دور مضيفة طيران تتعرض للفصل من عملها بسبب مبادئها، وتتوالى الأحداث، وهو من تأليف وإخراج نايف الراشد، كما يشارك في بطولته أيضاً.

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