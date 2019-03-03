هايدي عادل بطلة المنتخب الوطني للخماسي: "والدتي سر نجاحي.. وأنا دلوعة بابا"

تأهلت هايدى عادل بطلة المنتخب الوطني للخماسي الحديث، إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي تستضيفها الصين الشتاء المقبل، لتصبح أول لاعبة تتأهل إلى دورة الألعاب في مصر.

وجاء ذلك بعدما حصدت "هايدي" ذهبية منافسات البطولة الإفريقية التي استضافتها مصر نهاية فبراير الماضي، وأجرت "هن" معها الحوار التالي:

- بداية، مبارك التأهل إلى نهائيات طوكيو 2020.. وكيف بدأت الاستعداد لها؟

سعيدة بتأهلي إلى طوكيو وأتمنى حصد ميدالية أولمبية لأن هذا الحلم تأخر كثيرا، وبدأ الاستعداد عقب انتهاء البطولة الإفريقية مباشرة، وأحلم بتحقيق إنجازات لم يحققها أبطال مصر في الخماسي الحديث.

- كيف ترى هايدي عادل التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية؟

بالطبع سعيدة لأنه حلم طال انتظاره والإصابة أبعدتني عنه كثير.

- هل ترين أن المنافسة مع سلمى أيمن وأحمد أسامة الجندي أمر سلبي أو إيجابي؟

المنافسة ستفيد المنتخب الوطني بشكل عام، لأنه في حالة عدم وجود منافسة داخلية بين أفراد المنتخب، أو خارجية خلال المشاركة في البطولات سنصاب بالكسل ولن نكون في حاجة لتدريبات، باعتبار أننا أصحاب المراكز الأولى، ولكن وجودها بين أفراد المنتخب ستجعل هناك حمية كبيرة لزيادة إنجازات الرياضة المصرية، كما أن نجاح الثنائي أحمد أسامة الجندي، وسلمي أيمن في حصد ميداليتين أولمبيتين على مستوى الشباب سيزيد المنافسة.

- كيف ترين المنافسة داخل المنتخب بين اللاعبين واللاعبات؟

المنافسة في رجال المنتخب بشكل شرس، بخاصة أن المنتخب لديه الكثير من الأبطال أمثال أحمد أسامة الجندي وشريف نظير، وإسلام حامد وغيره من اللاعبين.

- هل أبطال الخماسي يعانون من التجاهل الإعلامي؟

في الماضى كنا نعاني من تجاهل الإعلام بشكل عام، أما الآن فالوضع مختلف لدينا اهتمام من الإعلام، إنجازاتنا الرياضية مذاعة وأصبح هناك جمهور، فالإعلام في آخر سنتين أصبح متابعا بشكل جيد.

- هل تأثير الإعلام أمر سلبي أو إيجابي بعد الاهتمام؟

تأثير الإعلام يرجع في النهاية للشخصية ذاتها، لأن هناك أشخاص قادرين على الفصل بين الضغوط الإعلامية والتركيز علي الرياضة والاهتمام بها.

- ما تقييمك لأداء أحمد أسامة الجندي وما هي علاقتك به؟

علاقتي بأحمد أسامة الجندي جيدة فنحن أصدقاء بشكل عام، وسعيدة بشكل شخصي لحصده جائزة أفضل رياضي، وجائزة محمد بن راشد الرياضية خصوصًا أنه أول لاعب من الخماسي الحديث يحصد تلك الجائزة، وأنه يستحق تلك الجوائز، لانه خاض الأولمبياد عقب إجراء جراحة، والتغلب على كل شيء لتحقيق ميدالية، وهذا ما يعطيني حافز شخصي رغم فارق السن بيننا.

- ما هو شعورك عقب التكريم من الرئيس السيسي والحصول على وسام رياضي؟

بداية مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومصافحته شئ أسعدني كثير، ومنحني حافز لتحقيق إنجازات رياضية جديدة، خاصة أنه طالبنا بذلك خلال اجتماعه بنا مطلع العام الماضي خلال تسلم أوسمة الجمهورية، وأتمنى مقابلته مرة أخرى، الرئيس وعدنا بالاهتمام بالرياضة والرياضيين بشكل عام، وأتمنى أن أتواجد في الأبطال الرياضيين الذين يتم تكريمهم من الرئيس.

- كيف تري دعوة الرئيس لأبطال الرياضة للمشاركة في منتدى شباب العالم السابق؟

المشاركة في منتدى شباب العالم منحتني صداقات جديدة، ومع رياضيين كثيرين، فلاعبي الخماسي الحديث لا يشاركون سوى في الأولمبياد، وتلك تكون فرصة للتعرف علي أبطال رياضيين في رياضات أخرى، كما أفادني على المستوى الشخصي في الاستفادة من خبرات المشاركين في المنتدي بشكل عام والتسويق بشكل خاص، خاصة أنه مجال دراستي في الجامعة الأمريكية.

ما هو طموح هايدي على المستوى الشخصي؟

أكيد هيجي يوم واعتزل الخماسي لكن لدي طموح أن يكون مجال عملي هو رياضتي المفضلة، وأتمني تأسيس شركة للتسويق الرياضي خاصة أن مجال دراستي هو التسويق، ليس لدي طموح أن ادخل مجال التدريب بعد اعتزالي الخماسي بشكل عام، أرى أن مجال العمل الإداري سيكون مصدر نجاحي في الفترة القادمة.

من هي قدوة هايدي عادل على المستوى الشخصي والرياضي؟

قدوتي الرياضية هي الليتوانية لاور اذاكسكيتي، لاعبة أولمبية وبطلة عالم، ولازالت لاعبة أولمبية وحصدت أكثر من ميدالية برغم أنها أم لأطفال، بالطبع الأمر مختلف في مصر عن الدول الأوربية ، خاصة أن هناك مجال ممارسة الرياضة لا يعوق عن الأسرة، وأتمنى أن أسير على نهجها.

- من هي الشخصية المؤثرة في حياة بطلة الخماسي الحديث؟

والدتي هي الشخصية المؤثرة وأكبر مساند لي في حياتي، هي مدربتي ولولاها لما حققت أي إنجازات، ولدي ثقة كبيرة في آرائها، لدرجة تجعلها هي مدربتي.

- ما دور والد هايدي في حياتها؟

والدي ظابط شرطة، لكنه دائما بعيد عن البيت بسبب ظروف عمله، حتى أنه لم يحضر يوم النهائيات بالبطولة، ولم يكن قادرًا على حضور أي منافسات سابقة، ولكني أنا "دلوعته".

- وجهي رسالة لوالدتك في نهاية حوارنا؟

والدتي الحبيبة شكرا جدا، لأنك بطلة حياتي، أنت مدربي ووالدتي، و"أقرب حد ليا، وكلامي مش عشان في مقابلة صحفية بس بجد مفيش كلام يعوضك عن اللي بتعمليه معايا أو مع أخويا وحياتي بشكل عام".

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