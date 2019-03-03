منى منير: معيار تمثيل المرأة في المناصب القيادية يعتمد على الكفاءة

قالت النائبة منى منير عضو مجلس النواب، إن المرأة المصرية في كفاح مستمر، وإنها حصلت على جزء من حقوقها، مضيفة أن الدستور كفل في المادة 11 حق تمثيل المرأة في مجلس النواب.
وأضافت "منير" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي الحلواني على الراديو "9090"، أن هناك توجه رئاسي لدعم المرأة، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خصص عام 2017 للمرأة المصرية.
وأوضحت أن الدستور كفل للمرأة تمثيل نحو 25% في المحليات، مؤكدة أن معيار تمثيل المرأة في المناصب القيادية يعتمد على الكفاءة، وأن المرأة المصرية أثبتت كفاءتها.
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