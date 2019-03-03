نشرت الفنانة التونسية درة زروق صورة لغلاف مجلة "ماري كلير" العربية، بجلسة تصوير جديدة لها، خلال مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت خلال الجلسة هى تجلس على أرجوحة، مرتدية بدلة "حمراء"، ضمن الملابس المخصصة للاعبي السيرك.
وعلقت درة على الصورة قائلةً: "الحياة تشبه حلقة السيرك، وبعض اللحظات تذهلنا أكثر من غيرها، ماري كلير العربيّة تحيي مجموعة Dior من الأزياء الراقية لربيع وصيف 2019 ضمن عددها لشهر مارس 2019".
ولقيت الصورة استحسان المتابعين عبر نشرها، وانهالت التعليقات عليها مشيدين بأناقتها وأنوثتها، وعلق أحد المعجبين قائلًا: "ازداد الجمال جمال بحضورك وطلتك يا أحلى نجمة".
وأضاف آخر متغزلًا بها: "للجمال عنوان درة إنتي الأروع والأجمل دائما الله يسعدك".
وتواصل درة تصوير مسلسلها الجديد "الحرملك"، وهو مسلسل تاريخي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم العرب، منهم خالد الصاوي وجمال سليمان وسلافة معمار وباسل خياط وباسم ياخور ونادين خوري، وهو من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحق.
كانت هذه تفاصيل خبر بملابس "السيرك".. درة تتألق في أسبوع الموضة بباريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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