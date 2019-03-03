بالصور| علا رشدي تحتفل بعيد ميلاد ابنها

احتفلت الفنانة علا رشدي بعيد الميلاد الخامس لابنها "آدم"، ونشرت صور تجمعها به عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشرت صور تجمعها بطفلها وعلقت عليها: "أسعد عيد ميلاد كل سنة وأنت طيب يا زوز". وكانت آخر أعمال الفنانة علا رشدي فيلم "قصة حب"، وتدور أحداثه في إطار رومانسى، بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد، وإخراج عثمان أبو لبن. جدير بالذكر أن علا رشدي متزوجة من الفنان أحمد داوود منذ ما يقرب من تسع سنوات، وأنجبا طفلين آدم وميلا. ​

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