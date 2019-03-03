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تداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو، لسيدة اعتدت على رجل بالضرب، بعدما تحرش بها داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.
وعلى ما يبدو بأن الحادث وقع في إحدى الدول الأجنبية، حيث أوضح الفيديو المتداول بأن السيدة كانت تسير داخل عربة المترو، وتحرش بها شاب، فصفعته السيدة على وجهه، أكثر من مرة، بينما التزم الركاب الصمت.
ولم يحاول الشاب الدفاع عن نفسه، إذا ظل جالسًا في مقعده بينما صفعته السيدة أكثر من مرة وظلت تهاجمه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| سيدة تلقن شابا تحرش بها في المترو "علقة ساخنة": "3 أقلام ووصلة شتيمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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