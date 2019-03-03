برنامج افتراضي لقياس الملابس بتوقيع مجموعة من الشباب المصري

استحدث مجموعة من الشباب المصري برنامجًا جديدًا بعنوان "فِت اند شوب – قيس وبعدين اشتري"، وهو أول غرفة قياس ملابس افتراضية في منطقة الشرق الأوسط، يتيح لمستخدمه قياس قطع الملابس دون أن ينزل من بيته ليذهب إلى المتجر أو غرفة التبديل داخل أي محل ملابس

وقال محمود الشريف مؤسس الفكرة :أنا ومجموعة مكوّنة من 4 أفراد كلهم مصريين قمنا بتطوير الفكرة وقررنا تنفيذها منذ 10 شهور، كلا منا في تخصصه، فأنا في الإدارة والتسويق، ونزار صالح ومحمد عرفة واحمد ماهر في التصميم الفني للبرنامج، وماهيتاب احمد في رسم الشخوص والأزياء بأحجامها داخل البرنامج.

وأضاف محمود أن الفكرة تقوم على وضع قياسات جسم المشتري : الصدر والوسط والفخذين والطول، يتم إدخالهم في البرنامج ثم اختيار القطعة التي تريدها من شكل ولون وماركة، ويقدم لك البرنامج خدمة معرفة شكل المقاسات المختلفة على مانيكان مرسوم أمامك وتستطيع اختيار المقاس المناسب لك ومشاهدته عليك واتخاذ قرار الشراء لتصلك القطعة حتى باب المنزل دون عناء المشوار أو تغيير الملابس في غرف ضيقة، ولمحبي معاينة الملابس بأعينهم تستطيع أن تختار على الموقع ثم تحتفظ برقم القطعة عبر "كيو ار كود" وتذهب إلى المحل وتسلمه إياه ويحضر لك القطعة المختارة بكل سهولة، كما سيطلق فِت اند شوب تطبيق سيكون متاح على App Store و Play Store خاص بالموضة حيث تستطيع من خلاله محادثة أناس متخصصون في مجال الموضة وطلب مساعدتهم في اختيار استايل معين يليق بطبيعة جسمك وكيف تختار الألوان المناسبة والمظهر المناسب لكل مناسبة ستحضرها.

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واستعرض محمود أهم العقبات خلال تنفيذ الفكرة، حيث كانت العقبة أمامهم هي التمويل وقال: نصحنا العديد من أصدقائنا في التوجه بالفكرة إلى مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات وبعد عرض الفكرة واقتناعهم بها قرروا تمويل المشروع بمنحة، جزء منها يُدفع نقدا وجزء يُقدم لنا في صورة خدمات لوجستية حيث قاموا بتوفير مقر للشركة داخل القرية الذكية لمباشرة مهامنا اليومية.

وأوضح أن "فكرة البرنامج تعتمد علي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المقارنة بين حدود جسمك وبين أي قطعة ملابس تريد شرائها من خلال موقع "اي براند استور على الانترنت من خلال فِت اند شوب - هتعرف بالعامية كدة تلبيس القطعة ايه عليك- خلال دقائق".

واكد أن هذا البرنامج ليس مفيدا فقط للعميل ولكنه مفيد أيضا لأصحاب شركات الملابس، حيث يقلل نسبة المرتجع من البيع الالكتروني إلى 20 %، وذلك بعد دراسة قمنا بها على السوق المصري والتي نتج عنها الاحصاءات التالية : أن 40.7 مليون شخص يستخدمون الانترنت في مصر؛ منهم 15.2 مليون يتسوقون من خلاله، وان 42 % من مرتجع الملابس المباعة "أون لاين" بسبب خطأ المقاس، وان الملابس تستحوذ على 17 % من سوق المشتريات على الانترنت والتي تمثل في مصر فقط 1.4 مليار دولار خلال عام 2014 ومن المفترض أن تصل إلى 2.7 مليار دولار بحلول عام 2020

وأعلن محمود الشريف أنهم يتفاوضون الآن مع عدد من شركات الملابس في مصر والخليج والشرق الأوسط للاستعانة بالبرنامج على مواقعهم على شبكة الانترنت، وأنهم بالفعل توصلوا لاتفاق مع 5 شركات في مصر متخصصة في ملابس الكاجوال وملابس المحجبات والملابس ذات الأقمشة الحديثة المصنعة من النانو تكنولوجي، وأنهم الآن في مرحلة اختبار البرنامج حتى موعد طرحه الرسمي في منتصف شهر مارس/آذرا الجاري في حفل ضخم بحضور العديد من الفنانين والشخصيات العامة وممثلين عن وزارة الاتصالات المصرية.

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