محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ضي جمال:

يعاني المراهقون من مشكلة حب الشباب أثناء البلوغ عندما تنشط الغدد الدهنية، وأحيانًا يمكن أن تصيب الأشخاص في أعمار مختلفة تاركًة ندوب جلدية.

يظهر حب الشباب في الوجه، الرقبة، الكتفين، الصدر، الظهر، والذراعين، ويتخذ أشكال مختلفة منها البثور السوداء، والبثور البيضاء، والحبوب البارزة، والأكياس الدهنية.. وغيرها، وفقًا لموقع medicalnewstoday.

لمزيد عن حب الشباب.. الأسباب وطرق الوقاية والعلاج..اضغط هنا