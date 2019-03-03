بالصور| ياسمين صبري بإطلالة "كاجوال" وشعر "كيرلي"

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خضعت الفنانة ياسمين صبري لجلسة تصوير حديثة بعدسة المصور يوسف تايه، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "ياسمين" في الصور بإطلالة "كاجوال"، مرتدية ملابس سوداء مع تسريحة شعر "كيرلي" ومكياج هادئ، منحها مظهرًا أكثر حيوية، حاز إعجاب الكثير من متابعيها عبر "إنستجرام".
وتشارك ياسمين صبري في بطولة مسلسل "حكايتي"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، مع وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.
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