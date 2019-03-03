أشياء يجب تجنبها خلال فترة الحمل للحفاظ على صحة الجنين.. تعرفي عليها

يحذر على السيدات الحوامل تناول بعض الأشياء التي تؤثر على صحة الجنين ونموه، منها كما ذكرها موقع "Authority Nutrition".

- الحلبة:

يتم تناول الحلبة بعد الولادة لزيادة إدرار حليب الثدي، أما تناولها أثناء أشهر الحمل فلا يُنصح به، لأنها تحفّز الرحم وقد تؤدي إلى ولادة مبكرة، كما أنها تُستخدم لخفض مستوى السكر بالدم، وقد يسبب ذلك الدوخة والإغماء للحامل.

- المأكولات البحرية:

برغم احتواء المأكولات البحرية على نسبة عالية من البروتينات والأحماض الدهنية ومادة الأوميجا 3 والتي تعزز من نمو مخ الطفل إلا أن بعض أنواع الأسماك مثل سمك أبو سيف والماكريل والمحار تحتوي على نسبة عالية من الزئبق والتي قد تلحق الضرر بالجهاز العصبي للطفل.

- البيض غير مكتمل النضج:

تجنبي تناول البيض النيئ أو النصف مطهي أو الأطعمة التي تحتوي على البيض غير المطهي كالمايونيز، وذلك لتجنب الإصابة ببكتيريا السالمونيلا.

- الكافيين:

مادة الكافيين قد تعبر من خلال المشيمة وتؤثر على معدل ضربات قلب الجنين. وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الإكثار من تناول الكافيين قد يؤدي إلى حدوث إجهاض وخاصة في الشهور الأولى من الحمل.

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