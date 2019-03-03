وهاد سمير: المرأة السيناوية حافظت على تراثها ووصلت للعالمية

قالت الدكتورة وهاد سمير أستاذ الحُلى بالمعهد العالي للفنون التطبيقية، إنها تعمل على إحياء التراث المصري في أعمالها، والحفاظ على الهوية المصرية.
وأضافت "سمير" خلال حوارها مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن صناعة المشغولات اليدوية للمرأة السيناوية، أصبحت تمثل عامل جذب كبير للتصدير الخارجي والتسويق داخل مصر، حيث أن كل مجتمع قابلي في سيناء له مشغولاته وأعماله اليدوية المختلفة من حيث الغرز والألوان التي تختلف عن الآخر.
وتابعت "سمير" أن الكثير من الإبداعات في أعمال المرأة السيناوية، من حيث اختيار الأقمشة والألوان والحلي، وكل هذة المشغولات التي تتم كلها باليد أصبحت مطلوبة في الكثير من الدول الأوروبية والعالمية.
وأشارت "سمير" إلى أن المرأة السيناوية نجحت في إدخال الموضة العصرية في جميع أعمالها، وزيادة الإقبال من جانب الفتيات والسيدات على منتجاتهن في المعارض داخل مصر وخارجها، حيث حولت المنتجات من الجلباب إلى منتجات عصرية من البلوزات والجواكت والبنطلونات العصرية التي أصبحت مطلوبة، وفي الوقت ذاته يحافظن على الهوية الخاصة بهم وبعاداتهن وتراثهن السيناوي.
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