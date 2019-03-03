بالفيديو| فيفي عبده ترد على منتقدي رقصها عقب حادث "محطة مصر": "يا بخت من بات مظلوم"

علقت الراقصة الاستعراضية، فيفي عبده، على مهاجمة متابعيها، بسبب نشرها لمقطع فيديو رقص لها بعد يومين فقط من وقوع حادث "محطة مصر"، الذي أسفر عن مصرع وإصابات العشرات.

وظهرت "عبده" في مقطع الفيديو وهي ترتدي جلبابًا أسود اللون، وترقص على ألحان أغنية "سلامي" للمطرب كاظم الساهر.

وتلقت الراقصة الاستعراضية هجوم من قبل الكثير من متابعيها، حيث طالبوها بمراعاة الحادث البشع الذي وقع في "محطة مصر": "مش عايشة لوحدك.. عايشة في مجتمع في عادات وتقاليد ولازم تراعي إحساس الناس".

لتخرج فيفي عبده في مقطع فيديو آخر، ترد فيه على منتقديها: "مساء الخير ويا بخت من بات مظلوم ومابتش ظالم.. بشكركم جدًا على كل كلمة كتبتوهالي انهاردة.. وربنا يجعله في ميزان حسناتكم ومازلت بحبكم أوي من مصر ام الدنيا".

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