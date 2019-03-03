بالصور| نرمين الفقي بملابس رياضية على البحر

نشرت الفنانة نرمين الفقي عددا من الصور خلال تواجدها على أحد الشواطئ، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الفقي" بإطلالة رياضية على شاطئ البحر، مرتدية زيا رماديًا مع "كاب" وحذاء رياضي، وهو ما أثار إعجاب الكثير من متابعيها، الذين أثنوا على جمالها ورشاقتها.

وكانت آخر أعمال نرمين الفقي الفنية، الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، الذي يُعرض حاليا وحقق نجاحًا واسعًا، بمشاركة سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح، نرمين الفقي وميدو عادل وولاء الشريف ومحمود حجازي، وهو من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور.

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