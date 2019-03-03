مجموعة كلوي لخريف 2019.. تلاعبٌ واضحٌ في الحمض النوويّ للعلامة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تتولّى المصمّمة، ناتاشا رامزي - ليفي، منصب الإدارة الإبداعية لدار أزياء كلوي، إلّا في عام 2017، لكنّها ومع ذلك، استطاعتْ أنْ تترك بصمتها في الرؤية الإجمالية للعلامة التجارية، والتي كانت تديرها المصمّمة، كلير وايت كيلر، من خلال اللّعب بالحمض النوويّ للعلامة، مع إضافة لمستها الخاصّة.

ولموسم خريف 2019، قدّمتْ المصمّمة، لامرأة كلوي، الكثير من الفساتين المتدفّقة بطبعات الأزهار، لاختيار ما يناسبها منها. بالإضافة إلى مجموعة من الخيارات المصمّمة بذكاء، والتي تبدو عملية وأنيقة، ناهيك عن بعض القطع الخارجية، المستوحاة من السبعينيات.

وقالت ناتاشا، إنّ مجموعتها مستوحاة من البحارة الفرنسية الرّاحلة، فلورانس آرتاود، لذلك كان هناك الكثير من قطع الحياكة البحرية، بما في ذلك سترة كارديغان، بياقة مرتفعة من قماش الفينيل، منسّقة مع تنورة عسكرية خضراء موسمية، بجيوب صغيرة، وسترة كاب بلون الكاميل، بقصّة واسعة، وبياقة مرتفعة مثبّتة،وبأزرار بنية، وقلادة حدوة حصان مزيّن بشعر الماعز، وقلائد مزيّنة بسنّ القرش.

أما أبرز قطع المجموعة، فتشمل "توب" وسترة كارديغان، مطبّعة بصورة غرافيكية، وسترة محبوكة مكتنزة، منسقة مع تنورة ملتفّة، وفستان بطابع عسكريّ، بجيوب الكارجو، وبتنورة متعدّدة الطّيّات، وكان هناك عدد قليل من الفساتين، في مزيج الألوان الكئيبة من المخمل المحبّب، و حرير جورجيت المنقوش بالورود، فبرز فستان قصير باللّون الأزرق الدّاكن، بتطريزات فضيّة متشابكة.