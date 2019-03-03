نجوى كرم تثبّتُ عشرينيّتها ولارا اسكندر تشوّه تصميم إيلي صعب.. إطلالات النّجمات في أسبوع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تألّقتْ نجمات الفنّ بإطلالاتهنّ في أسبوع جديد، ونجحنَ في إبهار الجمهور والمتابعين، كونها حملت في طيّاتها، الكثير من الجرأة، والأناقة، والجاذبية، وحملتْ العديد من الأخطاء أيضًا.

نجوى كرم

أجمل الإطلالات، كانت لشمس الأغنية اللبنانية، نجوى كرم، فظهرتْ بفستان باللّون الأخضر، وصيحة استثنائية مكشوفة الظهر مع الأكمام العصرية. وتعتبر هذه المرّة الأولى، التي تظهر فيها نجوى بهذا الستايل، وهذا اللّون. والأمر الأكيد، هو أنّ هذا اللوك زادها أنوثة، وجعلها تبدو أصغر بعشر سنوات.

يارا

أطلّتْ بفستان بقصّة الكم الواحد المكشوف، وطبعات النجوم. إطلالتها أنيقة، وأنثوية، وخارجة عن ستايلها المعهود.

مايا دياب

ظهرتْ بإطلالة بوهيمية، منسّقة من الرأس حتى أسفل القدمين، فلفّتْ خصرها بكاش مايوه أخضر، واكتفتْ بكروب توب من التريكو في الجزء العلويّ. ستايل مايا، ليس غريبًا، حيث اعتمدتْ لفّة التوربان هذه من قبل، إلا أنّ هذا اللّون بالتحديد، لم تظهر به كثيرًا من قبل، حيث بدا متناسقًا مع لون بشرتها البرونزية.

نسرين طافش

خيار جريء بـ"الشورت" للفنانة السورية، نسّقتْ معه كنزة صوفية بيضاء. ستايل قديم، كان دارجا في الشّتاء الماضي.

قمر

وعندما يتعلّق الأمر بالجرأة، نذكر المغنية اللبناينة، قمر، التي اكتفتْ بتنسيق تنورة فضفاضة، مع حمّالة براليت.

لارا إسكندر

وأطلّتْ لارا إسكندر، بفستان أحمر من إيلي صعب، قصير، مع تنورة واسعة قليلا، ارتدتْ اسفله بلوزة بيضاء، برقبة السلحفاة، وبوت طويل من نفس لونه، لكنْ بدرجة أغمق. ربّما نزعتْ لارا التصميم، بالقطع التي أضافتها، فجعلته يبدو باليًا.

رانيا يوسف

واختارتْ Romper أخضرَ جريئًا، ناسب قوامها الممشوق ولون بشرتها. إلا أن تصميمه بدا قديما ظهر كثيرا في المواسم المنصرمة.

أنغام

ارتدت فستانًا من تصميم زياد نكد، بقماش مشغول عند الصّدر، مع جزء سفليّ، بفتحات شفّافة مبطّنة بلون الجلد. اللّون ناسب أنغام، وحتى أنّ ستايل الفستان، أضفى على إطلالتها فخامة واضحة.

دنيا بطمة

ظهرتْ المطربة المغربية، بلوك تقليديّ عتيق، بقفطان من تصميم صوفيا بن يحيى، لون التصميم خطف من دنيا وهجها، حيث بدا داكنًا منسابًا لامرأة، ببشرة أفتح ربّما.