كايلي جينر تتناسى أزمة صديقتها "الخائنة" بهذه الصّور مع كيندال!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تناستْ كايلي جينر، أزمة خيانة صديقتها المقرّبة، جوردين وودز مع تريستان تومبسون حبيب شقيقتها، كلوي كارداشيان السّابق، التي شغلتها خلال الأيام القليلة الماضية، بجلسة تصوير مع شقيقتها، كيندال، لصالح حملة دعائية جديدة، لأحدث منتجاتها.
ونشرتْ كايلي، عبر حسابها في إنستغرام صورة لها، برفقة شقيقتها الكبرى كيندال، وهما ترتديان نفس الملابس تقريبًا، وتستعرضان سويًا حقيبة يد جديدة، اسمها Kendall + Kylie.
وأرفقتْ كايلي، في تعليقها الدعائيّ على الصّورة: "قريبًا # كيندال لاند كايلي فور ديشمان"، وذلك في إشارة منها إلى تعاونهما في التّرويج والتّسويق لتلك الحقيبة الجديدة، مع شركة Deichmann.
ويبدو أنّ أيام كايلي الصّعبة في الوقت الحاليّ، لا تقتصر على مشكلتها مع صديقتها الخائنة، بل امتدتْ أيضًا لحبيبها، ترافيس سكوت، الذي تتّهمه هو الآخر بخيانتها، وهو الاتّهام الذي دفع الأخير، إلى الاختفاء عن الأنظار، من خلال حذف حسابه على إنستغرام.
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