.الأميرة أوجيني تتألّق بفستان يُظهر ندبات في ظهرها

أعربت الأميرة أوجيني عن تأثرها الشديد بالرسائل التي تلقتها ترحيبًا بقرارها ارتداء فستان كاشف للظهر وإظهار ندبة عمودها الفقري في يوم زفافها، وتألّقت الأميرة أوجيني حفيدة الملكة إليزابيث بفستان من تصميم المُصمّم بيتر بيلوتو وكريستوفر دي فو مع فتحة كاشفة للظهر بناء على طلبها لإظهار ندبة طويلة جراء عملية أجرتها لتصحيح انحناء العمود الفقري عندما كانت عمرها 12 عامًا.

وتحدثت الأميرة حفيدة الملكة في تعليق صوتي لمعرض قلعة وندسور الجديد بشأن فستان زفافها، موضحة أنها تلقّت رسائل من الفتيات اللائي حذون حذوها بهدف كسر "تابو" منع إظهار ندبات الجسم، وقالت أوجيني في تعليقها " دائمًا ما أردت ارتداء فستان كاشف للظهر، لإظهار ندبتي، كما أنني أعتقد أن الندبات تحكي قصة ماضيك ومستقبلك، وكنوع من التخلص من فكرة تحريم إظهار الندبات، الأمر بالنسبة لي طريقة للتواصل مع الأشخاص الذين مروا بمواقف مشابهه مع انحراف العمود الفقري أو ممن لديهم ندبات أخرى يحاولون إخفائها ".

وتابعت أوجيني " تلقيت العديد من الرسائل من أشخاص أعربوا عن سعادتهم بأني أظهرت ندبتي، وأشخاص مصابين بانحراف في العمود الفقري، ورسائل من فتيات يمرّون بنفس الموقف، وبالتأكيد تأثرت كثيرًا بدعمهم جميعًا

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تزوجت الأميرة أوجيني ابنة دوق يورك من جاك بروكسبانك في كنيسة سانت جورج في 12 أكتوبر/تشرين الأوّل، واحتوى قماش فستان زفافها على رموز مهمة للأميرة، مثل "وردة يورك البيضاء" التي تتشابك مع نبات اللبلاب، في إشارة إلى الزوجين ومستقبلهما معا.

وابتكر المصمم الأميركي زاك بوزن رداء الشيفون الحريري للأميرة من أجل الحفلة الرسمية المسائية في حديقة منزل عائلة يورك: النزل الملكي في حديقة وندسور، وذكرت الأميرة " كنت أرغب في شيء يذكرنا بغريس كيلي في To Catch A Thief، ووضحت ذلك لـ زاك، الذي أحضر لي قماش حرير وجده في مانشستر، لقد صنع مع فريقه كل تفصيله وكل زر بدقة في الفستان".

و اعترفت أوجيني بأن يوم زفافها كان المرة الأولى التي ارتدت فيها تاغًا مُرصًعًا بالأحجار الكريمة من الزمرد من إهداء الملكة، مع أقراد مُرصّعة بالماس والزمرد، وتقول أوجيني " الشيء الأكثر روعة أن أرتدي مثل هذا التاغ التاريخي الذي أقرضتني إياه جدتي، أما الأقراط الجميلة فكانت هدية من زوجي".

ويتضمن معرض الزفاف الملكي ثوب زفاف أوجيني مع خط رقبة يحيط بالكتفين كاشفًا للظهر، بالإضافة إلى التاغ، وثوبها المسائي وبذلة جاك بروكسبانك الصباحية ، وثوب الأميرة بياتريس وصيفة الشرف، وثوب وصيفة العروس ثيودورا ابنة روبي وليامز ولويس دي جيفنشي، وكان من بين المساعدين الصغار للعروس الأمير جورج والأميرة تشارلوت.

وارتدت الأميرة أوجيني فستانًا ورديًا بتنورة واسعة وتاغ مرصع بالزمرد وحذاء شارلوت أوليمبيا، وصُنع التاغ من قبل بوشرون في العام 1921 مع زمرد مذهل 93.70قيراط، أما الفستان فهو من تصميم زاك بوسن، ويتم عرضه خلال المعرض الملكي الجديد، وصُمم الفستان بستايل مشابه لفستان الزفاف مع خط عنق يتخذ شكل 7 من الخلف وصف من الأزرار إلى الأسفل مما يكشف عن ندبة طفولتها.

و اختار الأميرة بياتريس شقيقة أوجيني في تناقض واضح ,ثوب أزرق من الصوف والحرير من قطعتين مع خط رقبة متسع يكشف الكتفين قليلًا، وخصر مُجسّم وأكمام بطول متوسط مع تنورة متعددة الثنيات، وحذاء ذات كعب عالي من رالف وروسو Ralph & Russo، وبورتفيه رمادي أنيق من Alina، وقبعة راقية من Sarah Cant، ولم يقتصر جذب الأنظار على الزوجين، حيث اختارت أوجيني العديد من فتيات الزهور ومنهم ارلوت (3 سنوات) والأخوات سافانا (7 سنوات) و إيسلا فيلبيس (6 سنوات) وميا تيندل (4 سنوات) و مود وندسور (5 سنوات) و ثيودورا وليامز (6 سنوات)، كما ساعد بعض الفتيان الصغار مثل الأمير جورج (5 سنوات) ولويس دي جيفنشي (6 سنوات)، ويتم وضع ملابس الفتيان والفتيات من تصميم Amaia Kids للمشاهدة العامة في المعرض الملكي.

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