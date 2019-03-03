إطلالات نجمات الفن في أسبوع.. من الأجمل؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع هل تهتمون بأزياء نجمات الفن والمشاهير؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم آخر صيحات موضة النجوم وأحدث تقاليعها في أسبوع، وذلك في السطور التالية:

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