شقيقة ميجان ماركل تكشف أسرار خلافاتهما: "جعلت الأمير هاري يشعر بالحرج من أسرتنا"

كشفت سامانثا ماركل، الأخت غير الشقيقة لدوقة ساسيكس، ميجان ماركل عن سر العداء المرير مع أختها.

وقالت سامانثا، إن العداوة بدأت عندما قال الأمير هاري في حديثه على إذاعة "BBC 4"، عام 2017، إن العائلة المالكة هي "العائلة التي لم تمتلكها ميجان أبدًا"، مبينًا بأن عائلته أحبت "ميجان"، البالغة من العمر 37 عامًا بطريقة رائعة.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "سامانثا" شعرت بالضيق من تلك التعليقات، موضحة أن "ميجان" تشعر بالحرج من أسرتها.

وانتقدت "سامانثا" في فيلم وثائقي جديد سيبث على القناة الخامسة غدًا الأحد، التعليقات التي أدلى بها الأمير هاري، وقالت إن أول شيء فكرت فيه هو أن هاري قد أعطى القصة الكاملة.

وأضافت: "استفسرنا لماذا تشعر بالحرج تجاه عائلتها"، لكنها واصلت اتهام شقيقتها "ميجان" بأنها "ليس لديها قلب".

وعن الرسالة التي نشرتها صحيفة "ميل أون صنداي"، واتهمت والدها توماس ماركل بتحطيم قلبها، من خلال إجراء مقابلات مع الصحافة، وافتعال قصص ومهاجمة زوجها الجديد.

وقالت "سامانثا" إن الرسالة كانت استراتيجية، ومكتوبة ومُصممة بأناقة، وكانت تريد فيها في الأساس أن تبين للعالم أن والدهما كذاب.

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