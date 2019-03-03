بالصور| ولدت دون يد يسرى.. طفلة بريطانية حصلت على أخرى مقابل 20 جنيه إسترليني

لم تعش الطفلة فيبي داير، البالغة من العمر7 أعوام، وتقطن في شيشاير، البريطانية، كسائر أقرانها حيث ولدت دون يد يسرى، فاستطاع الأطباء توفير جهاز اصطناعي، ليساعدها على العيش، لكنه لم يمكنها من استخدام يدها بصورة طبيعية.

وفي سن الخامسة حصلت على جهاز آخر، ولسوء حظها لم يمكنها أيضًا من استخدام يدها، حاولت "فيبي" التأقلم مع وضعها ومحاولة إنجاز بعض الأمور والمهام بيدٍ واحدة، ولكن واجهتها مشكلة وهي عجزها عن تمشيط شعرها، وهو الأمر الذي أصابها بالإحباط الشديد.

حاولت شقيقة والدها إعطاءها أمل بالحياة من جديد حينما تمكنت من توفير طرف رقمي ثلاثي الأبعاد، مقابل 20 جنيهًا إسترلينيًا فقط، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

شعور غريب تعيشه "فيبي" لأول مرة بحياتها، حيث تمكنت من حمل سكين وشوكة، وتمكنت من اللعب بالكرة وتمشيط شعرها، وأعربت عن سعادتها بالطرف الجديد قائلةً: "أنا حقا أحبه، كل أصدقائي يعتقدون أنه رائع جدًا، عندما وضعته لأول مرة، كان غريبًا بعض الشيء، لكنني الآن اعتدت عليه".

فرحة عارمة دخلت قلب عمتها كلير حينما رأتها لأول مرة في حياتها تهز يد والدها بيدها اليسري، وذكرت: "إنه شيء لن تنساه عائلتنا، أصدقاؤها يرغبون في أن يكون لديهم يد مثلها".

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