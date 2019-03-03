بالفيديو| أصالة تطالب بالحصول على الجنسية المصرية

طالبت المطربة السورية أصالة نصري، بحصولها على الجنسية المصرية، وذلك عقب انتهائها من الحفل الذي أقامته في القاهرة، وتبرعت بإيراداته لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "إم بي سي ترندنج"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع صغير من الحوار الذي أجرته المطربة السورية معها قائلة: "تلزمني الجنسية المصرية.. أعطوني إياها وخلصوني وحياتي".

المطربة أصالة نصري متزوجة من المخرج الفلسطيني الأمريكي، طارق العريان، وهو الزواج الثاني.

وكانت أصالة نصري حذفت المطربة المصرية أنغام، من قائمة متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قبل أيام قليلة، وهو ما ردت عليه الأخيرة، بحذفها أيضًا.

وجاءت مقاطعة أصالة لأنغام، بعد زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجًا من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، زوج أصالة.

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